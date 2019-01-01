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22 dolandırıcılık suçundan aranıyordu

Giriş Tarihi: 1.1.2019
22 dolandırıcılık suçundan aranıyordu
ANKARA'DA maddi değeri düşük yabancı paraları, özellikle yaşlı kişilere 'dolar' ve 'euro' olarak sattığı belirlenen, 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan cezaevi firarisi Cengiz Ö. (49) polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktıktan sonra firar eden Cengiz Ö.'nün maddi değeri düşük yabancı paralar ile sahte paraları özellikle yaşlı kişilere 'dolar' ve 'euro' olarak sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 22 ayrı dolandırılıcılık suçundan aranan Cengiz Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu adresi tespit edilen Cengiz Ö., dün akşam saatlerinde Keçiören'de yakalandı. Cengiz Ö.'nün üzerinde yapılan aramada 10 bin TL, üzerinde 'geçersiz' yazan 200 ve 500 Euro'luk banknotlar, Belarus, Suriye ve Peru ülkelerine ait banknotlar ele geçirildi. Şüpheli Cengiz Ö. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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22 dolandırıcılık suçundan aranıyordu
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