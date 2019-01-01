ATO’dan yeni yılda yeni vizyon

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Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin en önemli ekonomik dinamiklerinden biri olan ATO'nun 2019'da daha geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak" dedi. ATO'nun 2019 yılı çalışma programını "ortak akıl" ile oluşturduklarını vurgulayan Baran, başkent ekonomisine yön verecek projeleri hayata geçireceklerini söyledi. ATO Başkanı Baran, Ankara ekonomisinin önümüzdeki on yıllarda izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla, ekonominin tüm aktörlerinin katılacağı "Başkent İktisat Kongresi" düzenlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.İhracat kapasitesi yüksek geleneksel ürünlerin Ankara üzerinden dünyaya pazarlanması amacıyla düzenlediklerini söyleyen Baran, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte, büyük çaplı organizasyonlara imza atacaklarını söyledi.