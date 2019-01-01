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Başkentliler onun müziklerini dinliyor

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Başkentliler onun müziklerini dinliyor
ANKARA'NIN en hareketli mekanlarından Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde sokak müzisyenliği yapan 59 yaşındaki Ata Yıkar, akordeon eşliğinde seslendirdiği eserlerden kazandığı parayla yaklaşık 15 yıldır ailesinin geçimine katkı sunuyor. Sokak müzisyenliğine 2004 yılında başlayan Yıkar, öğrencilik yıllarında da müziğe ilgi duyduğunu ve okuldaki bütün etkinliklere katılarak farklı enstrümanlarla müzik icra etme fırsatı bulduğunu söyledi. Daha önce bir süre müteahhit olan babasıyla çalıştığını ancak babasının vefatından sonra işleri devam ettirmeyerek sokak müzisyenliğine karar verdiğini anlatan Yıkar, çevresindekilerin de yönlendirmesiyle bu işe başladığını anlattı. Sokakta müzisyenlik yapmaya başladıktan sonra Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'ni keşfettiğini belirten Yıkar, kendisi gibi sokak müzisyenleriyle "Tunalı Tayfa" adında bir müzik grubu kurduklarını ve 2014'te Ankara'da yapılan 1. Uluslararası Sokak Sanatçıları Buluşması'nda birinci olduklarını dile getirdi. Yıkar, "Bu işi meslek olarak yapıyorum ve ben bir ağustos böceği değilim. Yağmur yağmadığı sürece eksi 10 derecede, yazın ise 40 derece sıcakta müzik yaparım. Ankaralıları boş bırakmadım. Harçlığımı çıkartayım ve gideyim diye düşünmedim" diye konuştu.
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Başkentliler onun müziklerini dinliyor
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