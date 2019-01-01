Başkentliler onun müziklerini dinliyor

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en hareketli mekanlarındanKuğuluPark ve TunalıHilmi Caddesi'ndesokak müzisyenliğiyapan 59 yaşındaki AtaYıkar, akordeon eşliğindeseslendirdiği eserlerdenkazandığı parayla yaklaşık15 yıldır ailesinin geçiminekatkı sunuyor. Sokakmüzisyenliğine 2004 yılındabaşlayan Yıkar, öğrencilikyıllarında da müziğeilgi duyduğunu ve okuldakibütün etkinliklere katılarakfarklı enstrümanlarla müzikicra etme fırsatı bulduğunusöyledi. Daha önce birsüre müteahhit olan babasıylaçalıştığını ancak babasınınvefatından sonra işleridevam ettirmeyerek sokakmüzisyenliğine karar verdiğinianlatan Yıkar, çevresindekilerinde yönlendirmesiylebu işe başladığınıanlattı. Sokakta müzisyenlikyapmaya başladıktan sonraKuğulu Park ve Tunalı HilmiCaddesi'ni keşfettiğini belirtenYıkar, kendisi gibi sokakmüzisyenleriyle "TunalıTayfa" adındabir müzikgrubu kurduklarını ve2014'te Ankara'da yapılan1. Uluslararası SokakSanatçıları Buluşması'ndabirinci olduklarını dile getirdi.Yıkar, "Bu işi meslekolarak yapıyorum ve benbir ağustos böceği değilim.Yağmur yağmadığı süreceeksi 10 derecede, yazınise 40 derece sıcakta müzikyaparım. Ankaralıları boşbırakmadım. Harçlığımıçıkartayım ve gideyim diyedüşünmedim" diye konuştu.