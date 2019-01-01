Başkentliler onun müziklerini dinliyor

ANKARA'NIN
en hareketli mekanlarından
Kuğulu
Park ve Tunalı
Hilmi Caddesi'nde
sokak müzisyenliği
yapan 59 yaşındaki Ata
Yıkar, akordeon eşliğinde
seslendirdiği eserlerden
kazandığı parayla yaklaşık
15 yıldır ailesinin geçimine
katkı sunuyor. Sokak
müzisyenliğine 2004 yılında
başlayan Yıkar, öğrencilik
yıllarında da müziğe
ilgi duyduğunu ve okuldaki
bütün etkinliklere katılarak
farklı enstrümanlarla müzik
icra etme fırsatı bulduğunu
söyledi. Daha önce bir
süre müteahhit olan babasıyla
çalıştığını ancak babasının
vefatından sonra işleri
devam ettirmeyerek sokak
müzisyenliğine karar verdiğini
anlatan Yıkar, çevresindekilerin
de yönlendirmesiyle
bu işe başladığını
anlattı. Sokakta müzisyenlik
yapmaya başladıktan sonra
Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi
Caddesi'ni keşfettiğini belirten
Yıkar, kendisi gibi sokak
müzisyenleriyle "Tunalı
Tayfa" adında
bir müzik
grubu kurduklarını ve
2014'te Ankara'da yapılan
1. Uluslararası Sokak
Sanatçıları Buluşması'nda
birinci olduklarını dile getirdi.
Yıkar, "Bu işi meslek
olarak yapıyorum ve ben
bir ağustos böceği değilim.
Yağmur yağmadığı sürece
eksi 10 derecede, yazın
ise 40 derece sıcakta müzik
yaparım. Ankaralıları boş
bırakmadım. Harçlığımı
çıkartayım ve gideyim diye
düşünmedim" diye konuştu.