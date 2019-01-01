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bu yana Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörleri ve okullardaki müdür ve temsilci öğretmenler işbirliğinde sürdürülen Çocuk Dostu Çankaya projesi Temmuz 2018'de sonlandırıldı. Bu kapsamda üniversitelerde yurt içi ve yurt dışında örnek müzelerde, doğal güvenilir ortamlarda il müdürlükleri düzeyinde 34 paydaş kurum desteğiyle yürütülen projeleri ve diğer etkinlikleri kapsayan Çocuk Dostu Çankaya' kitabı yayınlandı.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve Kalkınma Ajansının katkılarıyla hazırlanan kitapta proje kapsamında okullardaki gönüllülük esasıyla yürütülen özgün projeler ilçe koordinatörleri okul temsilcisi öğretenler ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikler yer alıyor.'Çocuk Dostu Çankaya' projesinin devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, "Çocukları çok yönlü geliştirme ahlaki vicdan ve akademik alanda gelişmeyi hedefleyen bir projeyeydi. Çocuklar müzede huzur evinde eğitim aldı. Projeyi devam ettirmek istiyorum Selda Doğan Hocam ve Nuray Değirmencioğlu hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Ayşe Okuvuran, "Öğrenci profili değişti. Öğrencilerde genel isteksizlik hali var. Dersi yapıp da gitsek bakış açısı var. Öğrenci edilgen hal aldıysa isteksiz davranıyorsa hocanın da payı var. Lise ortaokul ve ilkokulda bunun payı var anne babaların da sorumluluğu var. Öğretmenler tarafından Anne babalarla iletişim kurulmalı. Okul dışı ortamdaki eğitimlere anne babalar da katılmalı" dedi. Programda Mimar Kemal Ortaokulu Halkoyunu ekibi gösteri düzenledi. Çankaya İlkokulu çocuk dostu temsilci öğrencisi 4 C sınıfı Elif Naz Recep, çocuk hakları hakkında konuşma yaptı. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Edebiyat Grubu öğrencileri okudukları kitabın kahramanlarını drama yöntemi ile canlandırdı.