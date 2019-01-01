BUGÜN NELER OLDU

Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan'ın (Virginia Woolf) paylaştığı, 'Dali'nin Kadınları' tiyatro oyunu 14 Ocak'ta MEB Şûra Salonu'nda Ankaralı tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Erdi Işık tarafından kaleme alınan oyunu, Ali Düşenkalkar yönetiyor. Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen eser, aynı zamanda müzikal özelliği taşıyor. Oyunda dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş kadınların; dünyanın en çılgın, deli ressamlarından Salvador Dali'nin verdiği bir davete gitmesi ve üzerine gelişen olayları anlatıyor.