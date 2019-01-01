Dolandırıcılar polisin elinden kurtulamadı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından karı koca dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Ali Buğrahan Ç., ile eşi Neslihan Ç., gözaltına alındı. 15 Temmuz'dan sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem olan adınız FETÖ operasyonuna karıştı yöntemiyle 3 vatandaşı dolandırılan Suriyeliler de yakalandı.Sosyal medya üzerinden yaşı büyük erkeklerle tanışıp tuzağa düşüren Neslihan Ç.'nin son kurbanı Kastamonu'nun bir köyünde yaşayan amca oldu. Sosyal medyadan tanıştığı bir kadın tarafından kredi kullandırabileceği şeklinde kandırılan yaşlı adam Kastamonu'dan Ankara'ya geldi. Demetevler'de bir emlak ofisinde Batıkent İcra Müdürlüğü'ne ait bir takım evraklara imza artırılan yaşlı adam daha sonra köyüne döndü. Evine icra müdürlüğünden 43 bin 200 TL borç gelmesi üzerine dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise başvurdu. Ankara polisi olayla ilgili teknik ve fiziki takip sonucu yaşlı adamı dolandırdığı tespit edilen koca olan şüpheliler Ali Buğrahan Ç. ve Neslihan Ç.'yi yakaladı. Ali Buğrahan Ç. isimli şahıs nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Neslihan Ç. isimli şahıs ise adli kontrol uygulaması ile serbest bırakıldı.Suriyeli dolandırıcılar da FETÖ'yü kullandı. Polisler, kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını iddia edip masum 3 vatandaşı 30 bin lira değerinde dolandıran Suriyelileri yakaladı. Yapılan incelemede dolandırıcılık olayı sonrası aldıkları parayı Altındağ'daki komşularının evine sakladıkları belirlendi. Operasyon sonrası 30 bin lira sahiplerine iade edildi.