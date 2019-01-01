Efsane geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

TAHINCIOĞLU Basketbol Ligi'nde 2018'i 6 maçlık galibiyet serisi ile tamamlayan Türk Telekom, Ankara'yı tekrar basketbolun merkezlerinden birini yapmanın sevincini yaşıyor. 2016'da ikinci lige düştükten bir sezon sonra Süper Lig'e geri dönen başkent ekibi aldığı sonuçlarla dikkat çekti.Bu sekansta Tofaş ve Galatasaray gibi iki güçlü takımı da yenen Telekom'da üç oyuncu istatistiklerde de ligde üst sıralarda. ABD'li skorer Sylven Landesberg 21.9 sayı ortalaması ile ligin sayı kralı.Telekom, özellikle Ercüment Sunter döneminde Türk basketbolunda önemli bir modeldi. Hep zirveye oynayan ve göze hoş gelen basketboluyla ilgiyle izlenen Türk Telekom ufak bir mola sonrası olması gereken yere geri döndü desek yanlış olmaz.Ancak burada Vladimir Stimac'ın hakkını vermeliyiz. Sırp pivot belki göze hoş gelen hava harekatları yapmıyor ama bir basketbolcunun verebileceği bütün katkıyı takımına sağlıyor. Telekom'un play-off'a ilk 6'da gireceğini söylemek mümkün.