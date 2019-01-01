Efsane geri döndü

TAHINCIOĞLU Basketbol Ligi'nde 2018'i 6 maçlık galibiyet serisi ile tamamlayan Türk Telekom, Ankara'yı tekrar basketbolun merkezlerinden birini yapmanın sevincini yaşıyor. 2016'da ikinci lige düştükten bir sezon sonra Süper Lig'e geri dönen başkent ekibi aldığı sonuçlarla dikkat çekti. İlk 6 hafta ikisi F.Bahçe ve Anadolu Efes'ten olmak üzere 3 yenilgi alan Telekom ardından 6'da 6 yapıp ligin zirvesine yürüdü.
Bu sekansta Tofaş ve Galatasaray gibi iki güçlü takımı da yenen Telekom'da üç oyuncu istatistiklerde de ligde üst sıralarda. ABD'li skorer Sylven Landesberg 21.9 sayı ortalaması ile ligin sayı kralı. Sırp pivot Vladimir Stimac 9.25 ribaunt ortalaması ile oynuyor. Oyun kurucu Terrance Campbell da 5.33 asist ortalaması tutturdu. VOLKAN ÜSTÜYILDIZ:
ANKARA'NIN SESİ TÜRK
Telekom, özellikle Ercüment Sunter döneminde Türk basketbolunda önemli bir modeldi. Hep zirveye oynayan ve göze hoş gelen basketboluyla ilgiyle izlenen Türk Telekom ufak bir mola sonrası olması gereken yere geri döndü desek yanlış olmaz. Ligde geride kalan 12 maçta 9 galibiyet büyük iş. Sezon başında alınan doğru kararların meyvesini şimdi topluyorlar. Türk basketbolunun iki veteran yıldızı Ender Arslan ve Kaya Peker takıma tecrübeleri ile katkı verirken ABD'li skorer Landesberg de yeteneklerini tam olarak sergileyince başarı geldi.
Ancak burada Vladimir Stimac'ın hakkını vermeliyiz. Sırp pivot belki göze hoş gelen hava harekatları yapmıyor ama bir basketbolcunun verebileceği bütün katkıyı takımına sağlıyor. Telekom'un play-off'a ilk 6'da gireceğini söylemek mümkün. Play-off ise başka hikaye...