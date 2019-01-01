Hastaların umudu kırılmasın

BUGÜN NELER OLDU

Doç. Dr. Cihangir Çakıcı, yıllar önce yaptığı çalışmalarla kısırlık tedavisinde Türkiye'de öncü oldu. Kadınları umutsuzluğa düşüren bazı doktorların aksine pozitif enerjisi ve başarılı tedavi yöntemleriyle bebek sahibi olmak isteyen ailelerinin tercih ettiği Doç. Dr. Cihangir Çakıcı tüp bebek ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.Dünyanın dört bir yanından bebek sahibi olmak isteyen aileleri mutlu sona ulaştıran Doç. Dr. Çakıcı, tedavinin sırrının başarıya inanmamak ve pozitif enerji olduğunu söyledi. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 22 yıl boyunca kadın doğum ve tüp bebek alanında başarılı çalışmalara imza atan ilkleri gerçekleştiren Doç. Dr. Çakıcı., "Tüp bebek stesli ve yıpratıcı bir süreç. Türk hekimler bu alanda dünyada önde geliyor bu gurur verici. 4 binden fazla aile tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi oldu. Çocuk sahibi olman imkânsız denilerek umutları kırılan birçok kadın anne oldu. Bu çok farklı ve güzel bir duygu" dedi.hastaya tüp bebek tedavisi uygulamadıklarını söyleyen Doç. Dr. Çakıcı, "Bebek sahibi olamayan her hastaya tüp bebek yapmıyoruz kimisi ilaç tedavisi kimisi de aşılama yöntemi ile çocuk sahibi oluyor. Tüp bebek başarı oranı yaşa ve kişiye göre değişiyor. 20-25 günlük bir süreçte tedavi oluyor. 15. denemesinde hamile kalan hastalarım var. Tüp bebek tedavisinde eşler birlikte gelmeli. Süreç yıpratıcı olduğu için birbirlerine destek olmalılar. Sorun sadece kadın ya da erkekte olmayabilir bebek sahibi olmak için anne-baba faktörü yarı yarıya etkilidir" diye konuştu.