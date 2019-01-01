İşadamlarıyla kahvaltıda buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gümüşhaneli İş Adamları ve Girişimcileri Derneğinin (GİAD) geleneksel olarak düzenlediği kahvaltıda sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi.Yenimahalle Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan In Love Kokteyl Salonunda gerçekleştirilen kahvaltıya, Başkan Fethi Yaşar'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Hamdi Arslan, Gümüşhaneli İş Adamları ve Girişimcileri Derneği (GİAD) Başkanı Erdal Kurt, çok sayıda iş adamı ve STK temsilcisi katıldı.Başkan Yaşar, "Şehrimizde kurulmuş olan hemşeri derneklerine, sanayici ve iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına destek veriyoruz. Ülke olarak ekonomik açıdan zor günler geçiriyoruz. Esnaf ve sanayicinin zor durumda olduğunun bilincindeyiz. Yaşadığımız bu krizi kabul ederek, devletin kurumları, iş adamları, vatandaşı birlikte mücadele edip, birlikte çalışmalıyız" dedi.GİAD bünyesinde yüzlerce sosyal faaliyet gerçekleştirerek, binlerce insanla işbirliği içerisinde çalışıldığını belirten Dernek Başkanı Erdal Kurt, "Yenimahalle'de yaşayan bir vatandaş olarak ilçeye kazandırılan projeleri takdir ediyor, bizlere verdiği destek ve herkese eşit hizmet sunan bir belediye başkanı olduğu için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.