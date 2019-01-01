Kırıkkale’de tehlikeli sarkıtlar

BUGÜN NELER OLDU

Sulakyurt ilçesinde etkili kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu iş yeri, apartman ve evlerin çatılarında birer metre uzunluğunda oluşan buz sarkıkları, yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle işlek yerlerde bulunan binalardan sarkan ve boyu bir metreyi aşan buzlar, olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Bunun üzerine Sulakyurt Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri itfaiye araçları yardımıyla ilçe merkezindeki çatı oluklarındaki oluşan sarkık buzları temizleyerek tehlikenin önüne geçmiş oldu.