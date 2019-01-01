Mert ve Ahmet’in şampiyonluğa inancı tam

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SPOR Toto 1. Lig ilk yarının lideri Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen oyuncuları Ahmet Oğuz ve Yıldırım Mert Çetin, Süper Lig hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Ahmet Oğuz,dedi.İlk devreyi 41 puanla lider tamamlayan Başkent temsilcisinin önemli isimlerinden Ahmet Oğuz, "İlla ki bizi zorlayacak takımlar olacak ama ancak bireysel hatalardan dolayı yenilebiliriz" diye konuştu. İsmi Beşiktaş ile anılan Ahmet, transfer haberlerine ilişkin ise, "Gençlerbirliği'nde kaptanlığa kadar yükselmiş bir futbolcuyum. Buradan bir gün başka takıma gitmek için çıkarsam, ancak başkanımız Murat Cavcav'ın izniyle, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olacaktır" diye konuştu.Gençlerbirliği altyapısından yetişen bir diğer futbolcu Yıldırım Mert Çetin, ilk devre takım halinde kalitelerini sahaya yansıttıklarını söyledi. Mert,dedi.Performansıyla Ümit Milli Takım'a seçilen 21 yaşındaki stoper, "Gençlerbirliği'nin altyapısından çıktım ve şu an A takımda, hayallerimi süsleyen yerdeyim. Milli takım hayalim vardı ve onu gerçekleştirdim.ifadelerini kullandı.