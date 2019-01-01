Osmanlı’nın süper hedefi

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eçen sezon Süper Lig'den düşerek bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor'da kulüp yöneticisi Cenk Karayel,'ya konuştu. Karayel, ikinci devrede de bu performanslarını sürdürerek Süper Lig'e yükselmek istediklerini aktardı.Lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyen Karayel, "Üzerimizde Süper Lig'den düşmenin yaratmış olduğu bir şok vardı. Bu şoku atlatmak 3-4 ayımızı aldı. Kötü bir performans sergileyerek istediğimiz sonuçları alamadık. Mustafa Reşit Akçay'la yollarımızı ayırdık ve Osman Özköylü'yle anlaştık. Osman Hoca bu ligi iyi bilen hocalardan bir tanesi. Onun çabalarıyla ve futbolcuların tekrar performanslarının yükselmesiyle ilk devreyi 6. sırada tamamladık. İkinci devre bu performansımızı sürdürerek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Son maça kadar elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.Transfer çalışmalarında sona gelindiğini belirten Karayel,dedi. Devre arası kampında iyi hazırlanarak ikinci devreye başlayacaklarını söyleyen Karayel,dedi.Özköylü yönetiminde ligde 6 maçta alınan 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile çıkışa geçtiklerine dikkati çeken Cenk Karayel, "Osman Hoca'yı takımın başına getirdiğimizde Osmanlıspor'un yerinin Süper Lig olduğunu kendisine ilettik. Kendisiyle daha önce de çalışmıştık. Hedefe oynayan takımların hocası.ifadelerini kullandı.Karayel, Osman Özköylü'nün takıma getirdiği heyecana ilişkin ise, "Osman Hocamızın bize verdiği en büyük katkı oynanan maçı yaşıyor olması. Sahanın içinde bir birey gibi hareket ediyor. Bu sahadaki diğer 11 oyuncuyu ayakta tutuyor, motivasyon kaybını engelliyor. Biz 11 kişi değil 12 kişi sahadayız. 12'nci kişi de saha kenarındaki Osman Hoca... Onun kazanma isteği ve hırsı sayesinde sahadaki oyuncularımız sürekli motive bir şekilde oyunu takip ediyor. Bu bizim istediğimiz ve takdir ettiğimiz bir davranış" dedi.Yenikent Stadı'nın zemininde yapılan bir takım yanlış işlemlerden dolayı kullanılamaz hale geldiğini belirten Karayel, "Bu yanlış işlemlerden dolayı 3 takım da maçlarını dışarıda oynamak zorunda kaldı. Şu anda stattaki tüm çalışmalar bitti. İkinci yarı iyi bir zeminde maçlarımızı oynayacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Sahanın zeminine yeni çim ekimi yapıldı. Devre arasıyla beraber uzun zamandır maç yapılmadığı için zemin kendine geldi" ifadelerini kullandı.Cenk Karayel, son dönemde başarılı bir performans sergileyen Eric Ayuk ve Karcemarskas hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Ayuk çok genç bir oyuncu. Osmanlıspor'da oynayarak kendini geliştirecek. Öğrenmeye açık, ben biliyorum demiyor. Tecrübeli oyunculardan bir şeyler öğrenmek için onları dinliyor. Bu güzel bir şey. Geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Karce ise Türkiye'de ismi bilinen bir kaleci. İsteriz ki bizimle beraber şampiyonluğa kadar ilerlesin. Ancak bir teklif geldiği takdirde Karce'nin önünü kapatamayız. Neler olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz."