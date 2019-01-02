2019’a huzurlu girdik

Yeni yıla özel 20 bin güvenlik görevlisinin görev aldığı kutlamalarda alınan üst düzey güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Asayiş büro ekipleri, vatandaşları bir kaç farklı bölgede bulunan arama noktalarından geçirerek, kutlama alanlarına aldı. Alan içerisinde ise Polis atlı birlikleri de görev alarak asayiş düzenini sağlamaya çalıştı. Özellikle güven ekiplerine bağlı sivil polisler, kimi yerlerde simitçi, kimi yerlerde köfteci, kimi alanlarda bir çift gibi görünerek tebdili kıyafet içerisinde asayiş istihbaratı aktardı. Ankara Valisi Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Nenehatun Caddesi'ndeki uygulama noktası ile Esat Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti. Şahin, emniyet güçlerinin yeni yıllarını kutladı. Polis merkezinden çıkarken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, emniyet güçlerinin görevleri başında olduğunu belirterek, "Herkes yılbaşı dolayısıyla eğlenirken onlar da o insanların daha rahat, daha huzurlu bir ortamda eğlenmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Bizim görevimiz bu zaten, vatandaşımızın öncelikle rahatını sağlamak. Dolayısıyla ben sizler aracılığıyla görev yapan tüm arkadaşlarıma, tüm personele, başta il emniyet müdürümüz olmak üzere teşekkür ediyorum. Sabaha kadar tedbirlerimiz devam edecek. İnşallah huzurlu rahat bir yılbaşı geçirip vatandaşlarımız da en güzel şekilde yeni yıla girmiş olurlar" ifadelerini kullandı.

DAVULLU ZURNALI EĞLENCE

Vatandaşlar, Ankara'nın en merkezi yeri olan 15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı'nda bulunan Güven Parkta, yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi. Eğlencenin bir başka adresi ise Bahçelievler oldu. Burada da vatandaşlar dilek fenerlerini uçurarak, havai fişekler ve müzik eşliğinde 2019'a 'merhaba' dedi. Bahçelievler'de yeni yıla giren vatandaşlar, yeni yılın huzur, mutluluk, para ve sağlık getirmesini temenni etti. Yeni yıl etkinlikleri ise halkın her daim içerisinde olan seyyar satıcılara yaradı. Köftecisinden, kokoreççisine, kestanecisinden, baloncusuna bir çok seyyar esnaf yıl başını karla kapattı. Yılbaşı için kızlarının ısrarı üzerine ailesiyle birlikte Kızılay'a gelen Selahattin Tatarcıoğlu, meydanda gelen doğum günü kutlamasıyla şaşkına döndü. Geri sayımın hemen ardından ellerindeki pasta ile gelen kızlarını gören babanın mutluluğu gözlerinden okundu. 2019 yılıyla birlikte 57 yaşına bastığını ifade eden Tatarcıoğlu, tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladı.