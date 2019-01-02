Bakanlardan 2019 sürprizi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yılda Gölbaşı'nda bulunan öğrenci yurtlarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kasapoğlu ve Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Erkek Öğrenci Yurdu ve Şehit Özel Harekatçılar Kız Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. İki bakan, öğrencilere baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Öğrencilerin aileleriyle görüntülü telefon görüşmesi yapan bakanlar, çocuklarının devlete emanet olduğunu ve gözlerinin arkada kalmaması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Kasapoğlu ve Varank, yurtların yemekhane ve kantinlerinde de inceleme yaptı. Gençlerden gelen talepler üzerine, yurtlarda spor olanaklarının daha da iyileştirileceği vurgulandı.

2019'UN İLK BEBEĞİ 'HİLAL'

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti. Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semiha (37) ve Yakup (44) Koca çiftinin ilk çocukları 2 kilo 840 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Koca çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Bakan Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi. Duygulu anne de bebeğini kucağına alarak sevincini paylaştı, isteyen herkese Allah'ın anne olmayı nasip etmesini diledi. Bebeğin ismine ise baba Koca karar vererek, ismini Hilal Nur koydu. Öte yandan Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine altın taktı. Ardından doğum öncesi annelerin yürümesi için hazırlanan ve 'doğum yolu' denilen koridora ve suda doğum bölümüne de uğrayan Bakan Selçuk annelerle sohbet etti hem de henüz doğum yapmamış annelere güç ve moral verdi.