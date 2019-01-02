Çiftler mutluluğa Büyükşehir ile ‘Evet’ diyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı ve geçen yıl hizmet vermeye başlayan Evlendirme Şube Müdürlüğü, 2018 yılında binlerce çiftin nikahını kıydı. Büyükşehir Belediyesi, bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen 101'i yabancı uyruklu olmak üzere bin 80 çiftin hayatlarının en özel anlarına şahitlik etti. Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, yeterli sayıdaki nikah memuru ile çiftlere, istedikleri tarih ve saatte nikah hizmeti sunuyor. İlçe belediyelerinden farklı olarak şehit vatandaşların 1. derece yakınları ile gaziler ve 1. derece yakınlarına ücretsiz nikâh hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, belediye personelinin yapacağı dış nikâhta ise oda nikâhı ücreti alıyor. BAŞKAN TUNA'YA YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü'ne nikah için başvuran çiftler, nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın kıyması için yoğun başvuru talebinde bulunuyor. Başkentte 2018'de dünya evine giren 100 çiftin de nikâhını kıyan Başkan Tuna, çiftlerin bu özel günlerinde yanlarında olmaya çalışıyor.

MÜRACAAT ÇOK KOLAY

Nikâh işlemlerini gerçekleştirmek isteyen çiftler, 4'er adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile evliliğe engel olmadığını gösterir sağlık raporu ile Gençlik Parkı Kültür Merkezi ya da Kocatepe Kültür Merkezi'ne müracaat edebiliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla yeni yılda nikâh ücretlerinde bir değişiklik yapmadı. Çiftler, 2019 yılında da oda nikâhı için 100 TL, dış nikâhlar için 500 TL, Aile cüzdanı bedeli olarak da 98 lira 50 kuruş ücret ödeyecek.