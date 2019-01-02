Eğlence mekânlarında gıda denetimi yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı gecesi eğlence mekanları, market ve lokantalarda denetim yapıldı. İş yerlerinin resmi evraklarını, hijyen koşullarını, gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşullarını inceleyen denetçiler, mevzuata aykırı buldukları durum ve ürünleri rapor ederek, uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere süre verdi. Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, denetim ekipleriyle 7 gün 24 saat esasıyla halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalıştıklarını belirtti. Vatandaşların sofrasına gelen gıdaların sağlıklı ve güvenilir olması amacıyla 250 ekiple yıl boyu 70 bin denetim faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade eden Korkmaz, "Bugün 2018 yılının son günü. Bu akşam Ankara genelinde 30 ekibimizle vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girmesi için özellikle toplu tüketimin yoğun olduğu bölgelerde denetimler yaptık" diye konuştu.