Etimesgut’a 41 dev eser

BUGÜN NELER OLDU

EtımesgutBelediye Başkanı Enver Demirel, 2018 yılında 41 eseri tamamlayarak hizmete açtıklarını ifade etti. Demirel, "2018 yılında hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran, ilçemizin değerine değer katan bir çok hizmet ve yatırım gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir yıla ve yeni yılla birlikte yeni bir döneme giriyoruz. 2019'da her şey çok daha güzel olacak" dedi. Etimesgut'a yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Demirel, "31 Ağustos tarihinde; 15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'mizin açılış gününde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle 35 tesisimizi hizmete açtık, 6 tesisin de temelini attık. Programımıza 100 binin üzerinde hemşehrimiz katılarak bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadı. Açılışını yaptığımız tesisler arasında Türkiye'ye örnek Engelsiz Yaşam Merkezi, Güzelkent Aile Yaşam, Eğitim, Sağlık ve Spor Merkezi, Ahi Elvan Aile Yaşam, Eğitim ve Spor Merkezi, emniyet müdürlüğü binası, müftülük binası, kadın konukevi, huzurevi, cami ve türbeler, spor merkezleri, parklar ve ormanlar yer aldı. İlçemizi yalnız Ankara'mızın değil, Türkiye'nin en çağdaş ilçesi haline getirdik" diye konuştu.