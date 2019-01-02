İşte Başkentin 2023 mimarları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başkentlilerin coşkulu katılımı ile gerçekleşen aday tanıtım toplantısı ile hem AK Parti'nin hem de MHP'nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmadığı Ankara'da AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki oldu. 24 Haziran'da başlayan Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'daki seçimlerde de devam edecek. Bu doğrultuda AK Parti, MHP'nin Büyükşehir adayı göstermeyerek yaptığı jeste Gölbaşı, Etimesgut ve Polatlı'da aday çıkarmayarak karşılık verdi. AK Parti burada MHP'nin adayları olan; Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya'yı ve Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'i destekleyecek. Başkentin geriye kalan 22 ilçesinde ise AK Parti'li adaylar seçime gidecek.

MUZAFFER KILACAĞIZ

Ankara Spor Salonu tıklım tıklım dolarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salonun giremeyenlere kısa bir konuşma yaparak, "25 adayımızın 3 tanesi Cumhur İttifakımızın gereği Milliyetçi Hareket Partisi'nden... Diğerleri partimizden... Cumhur İttifakı'nın inşallah başkentimizde İllet İttifakı'na karşı muzaffer kılacağız. Biz başkentimizde yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehir'i yönetmiş olan bir belediye başkanı... Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Artık 3 ayımız var. 2019 yılı milletimiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Onun içinde bu yolda bunu başaracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki konuşmasında ise CHP belediyeciliğini eleştirdi. Erdoğan, "Çankaya'yı da, Yenimahalle'yi de Allah'ın izniyle alarak Ankara'da yeni bir dönüşüm, yeni bir değişimi başlatmamız lazım. Zira bugüne kadar Çankaya'ya gelenler hizmet vermediler, veremediler. Çankaya'nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat... Yenimahalle yine öyle... Öyleyse Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokalım. Bunu başaralım" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin ilçe adayları ise oldukça dikkat çekiyor. AK Parti iki ilçede kadın aday gösterirken 3 dönemini dolduran Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ı 4. dönem içinde aday gösterdi. 3. dönemi dolan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle'ye kaydırılırken Mamak'ta ise Murat Köse ile yola devam kararı alındı. "Ankara'nın abisi" olarak bilinen eski milletvekili Ayhan Yılmaz Pursaklar'dan aday gösterilirken 1994-2009 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanlığı yapan Turgut Altınok ise yeniden aday gösterildi. AK Parti Altındağ'ı, bürokraside önemli işlere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Asım Balcı'ya emanet ederken Mustafa Tuna'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Sincan Belediye Başkanı olan Murat Ercan yeniden aday yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ANKARA İLÇE ADAYLARI

ALTINDAĞ: ASIM BALCI

AKYURT: HİLAL AYIK

AYAŞ: BURHAN DEMİRBAŞ

BALA: AHMET BURAN

BEYPAZARI: TUNCER KAPLAN

ÇAMLIDERE: HAZIM CANER CAN

ÇANKAYA: AMBER TÜRKMEN

ÇUBUK: BAKİ DEMİRBAŞ

ELMADAĞ: GÖKHAN KÜÇÜKÇELEBİ

EVREN: HÜSAMETTİN ÜNSAL

GÜDÜL: MUZAFFER YALÇIN

HAYMANA: ÖZDEMİR TURGUT

KAHRAMANKAZAN: SERHAT OĞUZ

KALECİK: AV. DUHAN KALKAN

KEÇİÖREN: TURGUT ALTINOK

KIZILCAHAMAM: SÜLEYMAN ACAR

MAMAK: MURAT KÖSE

NALLIHAN: İSMAİL ÖNTAŞ

PURSAKLAR: AYHAN YILMAZ

SİNCAN: MURAT ERCAN

Ş.KOÇHİSAR: MELİH MEMİŞ ÇELİK

YENİMAHALLE: VEYSEL TİRYAKİ

MHP

ETİMESGUT: ENVER DEMİREL

GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK

POLATLI: MÜRSEL YILDIZKAYA