İşte Başkentin 2023 mimarları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başkentlilerin coşkulu katılımı ile gerçekleşen aday tanıtım toplantısı ile hem AK Parti'nin hem de MHP'nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmadığı Ankara'da AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki oldu. 24 Haziran'da başlayan Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'daki seçimlerde de devam edecek. Bu doğrultuda AK Parti, MHP'nin Büyükşehir adayı göstermeyerek yaptığı jeste Gölbaşı, Etimesgut ve Polatlı'da aday çıkarmayarak karşılık verdi. AK Parti burada MHP'nin adayları olan; Etimesgut'ta Enver Demirel'i, Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya'yı ve Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'i destekleyecek. Başkentin geriye kalan 22 ilçesinde ise AK Parti'li adaylar seçime gidecek.
MUZAFFER KILACAĞIZ
Ankara Spor Salonu tıklım tıklım dolarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salonun giremeyenlere kısa bir konuşma yaparak, "25 adayımızın 3 tanesi Cumhur İttifakımızın gereği Milliyetçi Hareket Partisi'nden... Diğerleri partimizden... Cumhur İttifakı'nın inşallah başkentimizde İllet İttifakı'na karşı muzaffer kılacağız. Biz başkentimizde yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehir'i yönetmiş olan bir belediye başkanı... Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Artık 3 ayımız var. 2019 yılı milletimiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Onun içinde bu yolda bunu başaracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki konuşmasında ise CHP belediyeciliğini eleştirdi. Erdoğan, "Çankaya'yı da, Yenimahalle'yi de Allah'ın izniyle alarak Ankara'da yeni bir dönüşüm, yeni bir değişimi başlatmamız lazım. Zira bugüne kadar Çankaya'ya gelenler hizmet vermediler, veremediler. Çankaya'nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat... Yenimahalle yine öyle... Öyleyse Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokalım. Bunu başaralım" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin ilçe adayları ise oldukça dikkat çekiyor. AK Parti iki ilçede kadın aday gösterirken 3 dönemini dolduran Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ı 4. dönem içinde aday gösterdi. 3. dönemi dolan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle'ye kaydırılırken Mamak'ta ise Murat Köse ile yola devam kararı alındı. "Ankara'nın abisi" olarak bilinen eski milletvekili Ayhan Yılmaz Pursaklar'dan aday gösterilirken 1994-2009 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanlığı yapan Turgut Altınok ise yeniden aday gösterildi. AK Parti Altındağ'ı, bürokraside önemli işlere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Asım Balcı'ya emanet ederken Mustafa Tuna'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Sincan Belediye Başkanı olan Murat Ercan yeniden aday yapıldı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ANKARA İLÇE ADAYLARI
ALTINDAĞ: ASIM BALCI
AKYURT: HİLAL AYIK
AYAŞ: BURHAN DEMİRBAŞ
BALA: AHMET BURAN
BEYPAZARI: TUNCER KAPLAN
ÇAMLIDERE: HAZIM CANER CAN
ÇANKAYA: AMBER TÜRKMEN
ÇUBUK: BAKİ DEMİRBAŞ
ELMADAĞ: GÖKHAN KÜÇÜKÇELEBİ
EVREN: HÜSAMETTİN ÜNSAL
GÜDÜL: MUZAFFER YALÇIN
HAYMANA: ÖZDEMİR TURGUT
KAHRAMANKAZAN: SERHAT OĞUZ
KALECİK: AV. DUHAN KALKAN
KEÇİÖREN: TURGUT ALTINOK
KIZILCAHAMAM: SÜLEYMAN ACAR
MAMAK: MURAT KÖSE
NALLIHAN: İSMAİL ÖNTAŞ
PURSAKLAR: AYHAN YILMAZ
SİNCAN: MURAT ERCAN
Ş.KOÇHİSAR: MELİH MEMİŞ ÇELİK
YENİMAHALLE: VEYSEL TİRYAKİ
MHP
ETİMESGUT: ENVER DEMİREL
GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK
POLATLI: MÜRSEL YILDIZKAYA