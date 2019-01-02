Söyleşiler yeni yılda da sıcacık

BUGÜN NELER OLDU

Söyleşileri hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında da en seçkin sanatçılara kapılarını açacak olan Hamamönü Söyleşileri sadece Ankaralıları değil Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşları ağırlıyor. 19.00 - 21.00 saatleri arasında Kabakçı Konağı'ndaki sohbetler unutulmaz akşamlara davetiye çıkarıyor. Hamamönü Söyleşileri, bu ay da şiire ve edebiyata kapı aralarken çok sayıda önemli konuyu da gündemine alacak. Bir İz Akşamı, Engelsiz Şiirler ve Besteler, Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri, Şiirler ve Şarkıların Ustaları, Şahı Şiirler ve Başkentte Dem Vakti Şiirleri gibi programlarla şiirin büyüsü Hamamönü sokaklarını kaplayacak.