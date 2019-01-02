Yiğiner’den yaylım ateşi

BUGÜN NELER OLDU

nkaragücü'nde gerilim hızla tırmanıyor. Başkent ekibinde başkan Mehmet Yiğiner çok özel açıklamalarını sadece'ya yaptı. Asbaşkan Murat Ağcabay'ın adaylığını açıklaması sonrası Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner sessizliğini bozdu. Son günlerde yaşanan olaylara açıklık getiren Yiğiner,diye konuştu. KARTAL BİZE FAZLA PARA ÖDETTİEski teknik direktörleri İsmail Kartal ve ekibinin kulübe, futbolculara yüksek ücret ödettiğini ifade eden başkan Yiğiner, "Bakary Koné ile Alessio Cerci bizi oldukça zora soktu. İsmail Kartal'ın beraber çalıştığı İstanbul grubu var. Bu grubun içinde menajerler de var. 'Bizim dostlarımız' dediği kişiler.İstanbul'daki menajerler yani İsmail Kartal'ın dostlarıyla kopma sebebimiz Cerci ile Kone oldu. 3 yıllıkta ısrar ettiler. Bize baskı yaptılar. Biz 'Kulübe 50-60 milyon lira kaynak sağlayacağız' dediler. Ben de önce bir kaynağı sağlayın, ondan sonra bu topçuların kontratlarını 3 yıllık yapalım.Birçok topçuyu 3 yıllık yaptık. Meblağları fazla ödedik. Kulübü ele geçirmeye çalıştılar. Operasyon yapıldı. İsmail Kartal'a yazılı metin okuttular. Ama buna izin vermedik. İsmail Kartal'la devam etme şansımız yoktu, görevine son verdik" şeklinde konuştu. TARAFTAR SABIRLI OLSUNDestek gelirse yeniden transfer yapabileceklerini dile getiren başkan Yiğiner,ifadelerini kullandı.her zaman verdiğimiz sözü tuttuk" diyen başkan Yiğiner, "Ekonomisi güçlü olan, bu işlere merakı olan, bilgisi becerisi olan arkadaşlar olursa biz genel kurula gideceğimizi bir televizyon programında söyledik. Bunun üzerine Murat Ağcabay da '35 milyon liramız hazır. Biz talibiz' dedi. Bizi bilen bilir. Biz her zaman verdiğimiz sözü tutmuşuzdur, hep de arkasındayız. Dün söylediğimiz gibi bugün de söylüyoruz. Para lazımsa buyursun. Birden 35 milyon lirayı veremeyebilir. Bir kısmını ocak ayı içerisinde verebilir. Gelsin, en azından 10-15 milyon lirasını kulübe bağış yapsın. Biz de genel kurul kararı alalım" ifadelerini kullandı. Ağcabay'ın toplantılara gelmediğini söyleyen Yiğiner, "Biz elimizdeki imkânları da kullanıyoruz. Sözümüzdeyiz, buyursun gelsin. Adam Beşiktaşlıyım diyor, bürosunda forması var. Önemli değil. Başkan Beşiktaşlı da olsa taraftarlarımız istiyorsa bitmiştir. Mühim olan A.Gücü'nün geleceğidir" dedi.