Yılın ilk müjdesi ulaştırmadan

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018'in tüm ekonomik ve dış olumsuzluklara rağmen projelerin devam ettiği ve başarıyla tamamlandığı bir yıl olduğunun altını çizerek, 2019 yılının da hizmet dolu bir yıl olacağını belirtti. Yeni yıla yeni umut ve heyecanlarla girdiklerini belirten Turhan, "2018 yılı, tüm ekonomik ve dış olumsuzluklara rağmen daha önce başlattığımız birbirinden önemli projelerin devam ettiği ve başarıyla tamamlandığı bir yıl oldu" ifadesini kullandı. Bakan Turhan, "3 bin 953 kilometre uzunluğunda demiryolu hattının yapımına devam ederek bin 204 kilometresini 2019 yılı içerisinde tamamlayacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı inşasını 2019 yılı sonunda tamamlayarak test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

YHT SEFERLERİ ERYAMAN'DAN

Öte yandan başkentteki YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi. TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, YHT seferleri, altyapı çalışmaları dolayısıyla 2 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Ankara'ya geliş-gidişlerde Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirilecek.