157 mülteci çocuk okula kaydedildi

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde gerçekleştirdiği "Sığınmacı Çocuk ve Kadınlar Destek Projesi" tamamlandı. Projenin tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Erciyes, şu bilgileri verdi: "Bir yıl boyunca şehrimizdeki 193 mülteci çocuğa destek verilirken, 157 çocuk okula kaydedilerek, eğitime kazandırıldı. 56 mülteci kadın önce Türkçe kurslara gitti sonra da mesleki kurslara yönlendirildi."