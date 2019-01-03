Ankaragücü’ne 58 milyon TL’lik gelir

BUGÜN NELER OLDU

2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinin yayın geliri belli oldu. İlk yarıyı 12'nci sırada tamamlayanLigin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alanPerformans payından da 19,6 milyon lira alan sarı-lacivertli ekip, toplamda 58,1 milyon lirayı kasasına koydu.SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Galatasaray, 137.2 milyon liralık gelirle en fazla yayın geliri elde eden takım oldu.Ligin ilk yarısını 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, 114.6 milyon lirayla en çok gelir elde eden üçüncü takım oldu. Yayın gelirinden en az payı alan takım ise, ligin 17 haftalık periyodunu son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor oldu.GEÇTIĞIMIZ günlerde Ankaragücü kulübünde yaşanan istifalar sonrasında görevi bırakan basın sözcüsü Tuna Yılmaz'ın yerine Turkuvaz Dağıtım Bölge Bayisi'nin sahibi, Ankara Gazete Bayileri Odası Başkanı Yaşar Öztürk getirildi. Sivasspor maçı sonrasında basına yaptığı açıklama üzerine kulüpten gönderilen İsmail Kartal'ın arkasından Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş ve Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz da istifa etmişti. Yılmaz'ın yerine Yaşar Öztürk getirildi. Öztürk, "Ankaragücü sevdalısıyım. Mehmet Yiğiner başkanımla farklı kuruluşlarda uzun yıllar beraber çalıştık. Ankaragücü'nde de görev almaktan onur duydum. Kulübümüze ve taraftarımıza hizmet etmek beni mutlu edecektir" dedi.