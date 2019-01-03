Ankaragücü’ne 58 milyon TL’lik gelir

2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinin yayın geliri belli oldu. İlk yarıyı 12'nci sırada tamamlayan Başkent'in tek Süper Lig takımı Ankaragücü 58.1 milyon liralık gelirle gelir tablosunda 13. sırada yer aldı.
Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Başkent ekibi, katılım payından 38,5 milyon lira kazandı.
Performans payından da 19,6 milyon lira alan sarı-lacivertli ekip, toplamda 58,1 milyon lirayı kasasına koydu. GALATASARAY LİGDE 5. SIRADA, GELİRDE LİDER
SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Galatasaray, 137.2 milyon liralık gelirle en fazla yayın geliri elde eden takım oldu. Ligin ilk yarısını 17. sırada ve düşme hattında bitiren Fenerbahçe, şampiyonlar payının etkisiyle toplamda 119,4 milyon lira gelire ulaşıp, kazanç liginde ikinci sırada yer aldı.
Ligin ilk yarısını 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, 114.6 milyon lirayla en çok gelir elde eden üçüncü takım oldu. Yayın gelirinden en az payı alan takım ise, ligin 17 haftalık periyodunu son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor oldu. Karadeniz ekibi, yayın gelirinden 53,9 milyon lira elde etti. TAZE KAN
GEÇTIĞIMIZ günlerde Ankaragücü kulübünde yaşanan istifalar sonrasında görevi bırakan basın sözcüsü Tuna Yılmaz'ın yerine Turkuvaz Dağıtım Bölge Bayisi'nin sahibi, Ankara Gazete Bayileri Odası Başkanı Yaşar Öztürk getirildi. Sivasspor maçı sonrasında basına yaptığı açıklama üzerine kulüpten gönderilen İsmail Kartal'ın arkasından Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş ve Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz da istifa etmişti. Yılmaz'ın yerine Yaşar Öztürk getirildi. Öztürk, "Ankaragücü sevdalısıyım. Mehmet Yiğiner başkanımla farklı kuruluşlarda uzun yıllar beraber çalıştık. Ankaragücü'nde de görev almaktan onur duydum. Kulübümüze ve taraftarımıza hizmet etmek beni mutlu edecektir" dedi.