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Başkan Çetin: Esnafın kazancı helal olsun

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Başkan Çetin: Esnafın kazancı helal olsun
PURSAKLAR Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, diğer esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor. Ziyaretler kapsamında esnafa Türk bayrağı da hediye eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin, esnaf kardeşlerimizin işlerini bol ve kazançlarını helal eylesin" mesajı veriyor. Düzenli olarak hemşerileri ile bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, düzenli aralıklarla esnaf ziyareti, sünnet ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor.
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Başkan Çetin: Esnafın kazancı helal olsun
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