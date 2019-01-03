Bir yılda bitecek kuyruk oluşacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Turgut Altınok, SABAH'a konuştu. 1994-2009 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanlığı yapan Altınok, 2003 yılında temelini attığı ve aradan geçen 15 sene içerisinde bir türlü tamamlanamayan Cumhuriyet Kulesi'ni 1 yıl içerisinde bitireceklerini ifade etti. Altınok projeyle ilgili, "Allah nasip ederse Cumhuriyet Kulemizi hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Gönlümüzden geçen 1 yıldır. Bir yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açmak istiyoruz. Kulenin üzerine 46 metre cam gelecek. Bu cam panoramik olacak. Bu yurtdışında üretiliyor. Türkiye'de üretilemiyor. İçerisinde seyir terası da var, restoran var, kafe var, nikah salonu var… Burada çok güzel bir sanat galerisi olacak. Burada yine bir AVM var. Dolayısıyla Atakule'den daha zengin bir proje olacak" ifadelerini kullandı.Cumhuriyet Kulesi'nin tamamlanmasıyla Keçiören'in yeni bir soluk kazanacağını dile getiren Turgut Altınok, "Atakule 115 metre… Cumhuriyet Kulemiz 186 metredir, daha yüksektir. Bunu tamamen biz belediyemizin öz kaynakları ile yapmıştık. Bugün yapmaya kalksanız 100 milyondan aşağı yapamazsınız. Atakule'nin sadece üst bölümü kullanılıyordu. Burada her katta ayrı aktivite olacak. Ankara'ya ve Keçiören'e çok şey kazandıracak. Bu projenin mimarı da Atakule'nin mimarıdır. Burası belediyeye ayda en az 1 milyon kira getirisi sağlayacak. En üst katta bir nikah salonu inşa ediyoruz. Türkiye'de örneği olmayacak bu nikah salonunun… Ben inanıyorum ki insanlar burada nikah kıydırmak için 1 yıl önceden kuyruğa girecek" diye konuştu.GEÇMIŞTE olduğu gibi yine sokakta belediye başkanlığı yapacağını ifade eden Turgut Altınok, "Ben Keçiören'in çocuğuyum. Bizim zamanında yaptığımız hizmetler sadece Keçiören'de sınırlı kalmadı. Keçiören'de bizim göreve gelmemizle belediyecilikte duvarlar yıkıldı. Klasik belediyecilik dönemi de bitmiştir. Yaptığımız hizmetlerin birçoğu tüm Türkiye'de örnek alınmıştır. Biz sokağın adamıyız, halkın adamıyız… Hep halk ve hak dedik. Yine bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Birçok yeni proje olacak. Keçiören proje bankasıydı. Yine halkımızla birlikte bu hizmetleri yapacağız. Gezen belediye başkanı doğruları ve gerçekleri görür… Onun için belediye başkanı halkın arasında olmalı… Biz sokakta belediye başkanlığı yaptık. Yine Allah nasip ederse sokakta belediye başkanlığı yapmaya devam edeceğiz. Mehmet Özhaseki çok başarılı bir belediye başkanı… Ortak çalışacağız… Biz bütün oylara talibiz. Halkın desteğine saygı duyacağız. Bu bütün Keçiören'in seçimi… Belediye başkanı 24 saat aldığınız her nefesten sorumludur. Dolayısıyla Keçiören'deki herkesin oyuna talibiz" dedi.