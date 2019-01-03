BOTAŞ ve Ormanspor Avrupa sınavında

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında bugün Rusya'nın MBA Moskova takımına konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Moskova'da bulunan Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak.
Avrupa Kupası grup mücadelelerinde başarılı bir performans sergileyen Başkent ekibi, son maçında Beroe'yi 90-79 yenen BOTAŞ, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle yer aldığı E Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. BOTAŞ'ın rakibi Rus temsilcisi MBA Moskova ise B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Maçın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. ORMANSPOR'UN RAKİBİ BEŞİKTAŞ
BIR diğer Başkent temsilcisi OGM Ormanspor ise, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanacak maç 19.00'da başlayacak.
D Grubu'ndaki Başkent ekibi ilk maçında Mersin BŞB'ye 75-70 mağlup oldu. Sonraki üç maçını kazanan Ormanspor, beşinci maçında Enisey'e 84-63 yenildi ve gruptaki ikinci yenilgisini aldı. Son maçında Sepsi'yi 69-50 mağlup eden OGM Ormanspor, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubunu 2. sırada bitirip play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak'ta Ankara'da yapılacak.