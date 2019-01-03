BOTAŞ ve Ormanspor Avrupa sınavında

BUGÜN NELER OLDU

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında bugün Rusya'nın MBA Moskova takımına konuk olacak.Avrupa Kupası grup mücadelelerinde başarılı bir performans sergileyen Başkent ekibi, son maçında Beroe'yi 90-79 yenen BOTAŞ, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle yer aldığı E Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. BOTAŞ'ın rakibi Rus temsilcisi MBA Moskova ise B Grubu'nu 3. sırada tamamladı.BIR diğer Başkent temsilcisi OGM Ormanspor ise, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak.D Grubu'ndaki Başkent ekibi ilk maçında Mersin BŞB'ye 75-70 mağlup oldu. Sonraki üç maçını kazanan Ormanspor, beşinci maçında Enisey'e 84-63 yenildi ve gruptaki ikinci yenilgisini aldı. Son maçında Sepsi'yi 69-50 mağlup eden OGM Ormanspor, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubunu 2. sırada bitirip play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak'ta Ankara'da yapılacak.