“Cambaz” operasyonu

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SON yıllarda dolandırıcıların en sık kullandığı taktik olan telefonda kendisini polis, savcı olarak tanıtan suç şebekesi 5 aylık çalışma sonrası Ankara Yankesicilik polislerince cambaz orerasyonu ile çökertildi. Ankara Muğla, İzmir, Rize, Aydın il merkezi ve ilçelerinde 13 ayrı vatandaşı dolandıran şebekenin toplamda 3 milyon TL ve çok sayıda ziynet eşyası dolandırdığı belirlendi. Zanlılara yönelik Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekiplerince başlatılan çalışma sonucu 1 milyon 650 bin TL ve birçok ziynet eşyası sahiplerine iade edildi. 13 farklı dolandırıcılık olayında parayı teslim almak üzere şebeke yöneticileri tarafından görevlendirilip suçüstü yakalanan 13 zanlı ayrı değişik tarihlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 Aralık'ta örgütün yönetici kadrosuna yönelik Şanlıurfa ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgüt lideri 'Cambaz' lakaplı Salih B. ile birlikte 4 zanlı yakalandı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 4 şahıs ta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli iletişim dolandırıcılığı yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çete üyelerinden Antepli olan M.A.'nın eşi N.A.nın da bu suç kapsamınsa şüpheli olduğu ve kızının ise aynı suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi. Yakalanan çete üyeleri örgüt liderin kendilerine brifing verdiğini söyledi. Zanlılar örgüt lideri Salih B.'nin diğer şüphelilere bu işi yapmayı kendilerine eğittiğini öğrettiğini ve kendilerini bu işe zorla yaptırdığını ve hatta tehdit edildiklerini ifadelerinde beyan etti. Çetenin genelde yaşlı insanları dolandırdıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili emniyetten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu konuyla ilgili birçok bilgilendirme mesajı ve yayın yapılmasına rağmen vatandaşlarımızın halen dolandırılmaya devam ettikleri belirlendi. Kesinlikle telefon üzerinden kendilerini polis, savcı, hâkim olarak belirten şahısların para, ziynet eşyası istemesi mümkün değildir. Vatandaşlarımızın böyle bir taleple karşılaşması halinde derhal telefonu kapatarak polise durumu hızlı bir şekilde bildirmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.