İlk kez denendi sağlıklı doğdu

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA ve Amerika'da anne karnındaki ters pozisyondaki bebekler için sıkça uygulanan dışarıdan elle "makattan başa çevirme" yöntemi, Türkiye'de ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, iki bebeğini de normal doğumla dünyaya getiren bir hastaya uygulandı. Üçüncü hamileliği sırasında bebeği normal doğum pozisyonunu almayan 39 yaşındaki Türkan Ekşi, doktorların sezaryen önerisi yerine normal doğum için beklemeyi tercih etti. Ekşi'ye, hastanede söz konusu yöntem önerildi. Doğuma kadar geçen sürede doktorların dışarıdan müdahelesiyle baş pozisyonuna getirtilen bebek, normal doğumla dünyaya gözlerini açtı.