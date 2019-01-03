Ligde büyük rekabet var

Başkent temsilcisi Ziraat Bankası'nın sezon başında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki smaçör Farhad Ghaemi, Türkiye ve Efeler Ligi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Efeler Voleybol Ligi'nin Avrupa'nın önemli ligleri arasında yer aldığını belirten Farhad, kariyerli isimlerin Türkiye'de oynadığını söyledi. "Ligde mücadele eden takımların güçlerinin yakın olduğu"
yorumunu yapan Farhad, "Bu nedenle de büyük rekabet var. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir ligde oynamak benim için büyük tecrübe oluyor"
şeklinde konuştu. Ziraat Bankası formasıyla kulüp bazında ilk kez yurt dışında oynadığını aktaran Farhad, "Farklı bir ülkenin kültüründe yaşamak çok kolay değil fakat İran ve Türkiye halkı arasında fazlasıyla benzerlikler var. Bu nedenle de adaptasyon sürecim de çok rahat geçti"
dedi. ŞAMPİYONLUĞA ADIM ADIM YAKLAŞMALIYIZ
FARHAD, Ziraat Bankası'nın Efeler Ligi'nde şampiyonluk hedeflediğini belirtti. Kırmızı-beyazlı takımın Balkan Kupası'nı kazanarak iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Farhad, sözlerini şöyle tamamladı: "Fakat sezona zorlu fikstürle başladık. Challenge Kupası'nda Maliye Piyango'ya elendik ve tamamen lige odaklandık.
Önümüzde kritik bir ikinci yarı var. Maçlarımızı kazanarak öncelikle üst sıralara çıkmalı ve hedefimiz olan şampiyonluğa adım adım yaklaşmalıyız. Evet güçlü rakiplerimiz var ancak biz de iyi bir takımız ve hedefe ulaşmamızı sağlayacak güç de bizde mevcut. Önemli olan birlikteliğimizin bu gücü ortaya çıkarması."