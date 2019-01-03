Ligde büyük rekabet var

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Başkent temsilcisi Ziraat Bankası'nın sezon başında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki smaçör Farhad Ghaemi, Türkiye ve Efeler Ligi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Efeler Voleybol Ligi'nin Avrupa'nın önemli ligleri arasında yer aldığını belirten Farhad, kariyerli isimlerin Türkiye'de oynadığını söyledi.yorumunu yapan Farhad,şeklinde konuştu. Ziraat Bankası formasıyla kulüp bazında ilk kez yurt dışında oynadığını aktaran Farhad,dedi.FARHAD, Ziraat Bankası'nın Efeler Ligi'nde şampiyonluk hedeflediğini belirtti. Kırmızı-beyazlı takımın Balkan Kupası'nı kazanarak iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Farhad, sözlerini şöyle tamamladı:Önümüzde kritik bir ikinci yarı var. Maçlarımızı kazanarak öncelikle üst sıralara çıkmalı ve hedefimiz olan şampiyonluğa adım adım yaklaşmalıyız.