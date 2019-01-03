Noel babalar asayişi sağladı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi halkın huzur ve güven içinde yeni yıl kutlamaları yapması için güvenlik önlemlerini had safhaya çıkardı. Kimi zaman simitçi, boyacı ya da çöpçü gibi halkın arasında gezen Güven timleri yılbaşında noel baba kılığında sahada güven sağladı. Noel baba kılığına girerek güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, 6 suçtan aranan şüpheliyi yakaladı. Güven Timlerinin özverili çalışmasıyla olası suçlar önledi. Noel baba kılığına giren Güven Timleri, Kızılay ve AŞTİ bölgelerinde toplam 312 kişinin GBT kaydını sorguladı. Yapılan sorgulamada tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması (2) ve cinsel taciz (3) olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı. Vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmelerinde aktif rol üstlenen Güven Timleri, Güven Park, Kızılay AVM, Yüksel Caddesi çıkışı ve Sakarya Caddesi üzerinde taşkınlık çıkartan toplam 32 kişiye hemen müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. 25 personel aktif olarak görev yaptı.