‘Ölüyoruz yardıma koş’

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Ankara'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cami inşaatındaki boşluğa düştü. Kaza, Keçiören Atapark Mahallesi 1318. Sokak'ta meydana geldi. Melih Can Balık yönetimindeki otomobil, karlı yolda yokuş aşağı giderken kaymaya başladı. Aracı durdurmaya çalışan sürücü, otomobili yol kenarındaki taşlara sürterek hızını azaltmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki cami inşaatındaki boşluğa düştü. Kazada, sürücü ile annesi Ebru Balık yaralandı. Araç içinde sıkışan anne ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı anne ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.