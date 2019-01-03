Yeniçeriler’e üç takviye birden geldi

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk devreyi 29 puanla 6. sırada tamamlayan Osman Özköylü'nün öğrencileri,Sol açıkta görev yapan Todorovic, ligde ikinci sırada yer alan Zrinjski'de bu sezon 17 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Spartak Trnava'ya bir gol attı. 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Blagojevic dördüncü sırada bulunan Zeljeznicar'da 14 maça çıktı.