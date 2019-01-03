Yeniçeriler’e üç takviye birden geldi

SPOR Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk devreyi 29 puanla 6. sırada tamamlayan Osman Özköylü'nün öğrencileri, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic, Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic ve en son Elazığspor'da forma giyen defans oyuncusu Mehmet Yiğit ile prensip anlaşmasına vardı.
Sol açıkta görev yapan Todorovic, ligde ikinci sırada yer alan Zrinjski'de bu sezon 17 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Spartak Trnava'ya bir gol attı. 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Blagojevic dördüncü sırada bulunan Zeljeznicar'da 14 maça çıktı. Son olarak 1. Lig ekibi Elazığspor formasını giyen defans oyuncusu Mehmet Yiğit ise Elazığspor formasıyla 15 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu takımına 5 gollük katkı sağladı.