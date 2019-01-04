4 yılda 2 kez kanseri yendi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA yaşayan Serap Çetin (34), 2014'te mide kanserine yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede midesi alınan ve yapay mide yapılan Çetin, kemoterapi tedavisi sürerken, sosyal medya üzerinden kendisi gibi kanser hastalarıyla iletişime geçerek kanser hastası çocuklara yardım etmeye başladı. Genç kadın bu sırada sosyal medyadan iletişim kurduğu bir kadın aracılığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Burada kanserli çocukların tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde görev yapan Çetin, geceden elde edilen geliri Türkiye'deki kanser hastası çocukların hesabına yatırdı. Çetin, ayrıca hastanelerin onkoloji servislerine giderek gün boyunca kendisi gibi kanser hastası çocuklarla ilgilendi. Hayatını çocuklara adayan ve bu şekilde moral depolayan Serap Çetin, gördüğü tedavinin de etkisiyle 2 yıl içinde mide kanserini yendi.Serap Çetin, kanser hastası çocuklara yardım etmeye başladıktan sonra kötüye giden sağlığının iyiye gittiğini anımsatarak şöyle dedi: "Gönüllü arkadaşlarımızla gece gündüz durmadan koşuyoruz. 4 çocuk kanseri yendi sayemizde. Moral veriyorum. Beraber ağlayıp beraber güldük. Eminim onlarda benim bu ışığımdan yararlandılar."2017'de ilk kez girdiği üniversite sınavından istediği puanı alarak üniversiteye yerleşen Çetin, bu kez rahim kanseri olduğunu öğrendi. Sosyal medyada 'Dünyayı iyilik kurtaracak' platformunu kuran Çetin, kanserli çocuklara yardımını sürdürdü. Her ay hastanede yatarak tedavi gören genç kadın diğer günlerde kanser hastası çocukları ziyaret ederek moral buldu. Anne olamayacağını öğrenen Çetin, 2. kez kanseri yendi.