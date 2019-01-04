AK Parti ve CHP’nin adayı bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediye Başkanı ve CHP Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'yi makamında kabul etti. Seçim yarışının olgunluk ve demokrasi havası içerisinde geçmesini temenni eden Başkan Yaşar, "Benim yaşamımda kavga hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Olgun, dostluk ve barış içinde bir seçim dönemi diliyorum" dedi. "Ankara'daki belediye başkanı arkadaşlarımızın içinde en samimi olduğum Fethi abidir" diyen Tiryaki de, "Temennilerimiz ortak. Seviyeli, demokratik bir yarış olacağına, nezaket kurallarının sonuna kadar gözetileceğine inanıyorum. Bu konuda elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Sonuç ne olursa olsun biz ağabey kardeş olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.