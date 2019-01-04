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Alkışlar vicdanlı dolmuş şoförüne

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Alkışlar vicdanlı dolmuş şoförüne
SOĞUK havada dolmuşa sığınan sokak köpeğini araçtan indirmeyip seferine devam eden dolmuş şoförü vatandaştan takdir gördü. Mamak'ta yaşanan olayda, soğuktan kaçan bir sokak köpeği Natoyolu Caddesi üzerinde yolcu taşıyan dolmuşa sığındı. Aracın orta yerine kıvranıp uyuyan köpeğe kıyamayan doymuş sürücüsü, köpekle birlikte seferine devam etti. Bir yolcunun cep telefonuyla fotoğrafladığı o an sosyal medyada paylaşıldı. Şoför, bir yolcu ve ortalarında uyuyan köpeğin görüldüğü o fotoğraf, beğeni yağmuruna tutuldu.
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