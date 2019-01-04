ASKİ Spor tam gaz

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Güreş Takımı, elde ettiği 9. serbest Güreş Süper Ligi şampiyonluğu sonrasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.altını çizen ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç,ifadelerini kullandı. BAŞKANHAFTANIN 6 günü ve 4 saat süren tüm antrenmanları takip ettiğini belirten ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, şampiyon takıma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın yolladığı baklavayı da ikram etti. Antrenman öncesinde ASKİ Sporlu güreşçilere başarılar dileyen Genç,Takım halinde Türkiye Şampiyonu olup Ankaramıza bir kupa daha getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.