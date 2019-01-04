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ASKİ Spor tam gaz

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına haftanın 6 günü, 4 saat yapılan antrenmanlarla hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 4.1.2019
ASKİ Spor tam gaz
ANKARA Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Güreş Takımı, elde ettiği 9. serbest Güreş Süper Ligi şampiyonluğu sonrasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Serbest stilde 9 lig şampiyonluğu ile Türkiye'de en fazla şampiyon olan takım unvanını elinde bulundurduklarının altını çizen ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, "Dünyanın en iyi güreşçileri, Türkiye'nin en iyi antrenörleri bizde. Türk sporunun lokomotifi güreş, Türk güreşinin lokomotifi de ASKİ Spor. Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı tek altın madalya bizim kaptanımız Taha Akgül tarafından kazanıldı. Milli takımın her 2 branşta da yüzde 60'ını biz oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. BAŞKAN

TUNA'DAN ŞAMPİYONLARA BAKLAVA
HAFTANIN 6 günü ve 4 saat süren tüm antrenmanları takip ettiğini belirten ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, şampiyon takıma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın yolladığı baklavayı da ikram etti. Antrenman öncesinde ASKİ Sporlu güreşçilere başarılar dileyen Genç, "Bu tatlıyı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna son şampiyonluğunuzdan dolayı ve Türkiye Şampiyonası öncesinde başarı dileklerini iletmek için gönderdi. Kendisine, verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Takım halinde Türkiye Şampiyonu olup Ankaramıza bir kupa daha getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.
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ASKİ Spor tam gaz
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