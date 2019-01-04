Başkan Akgül’den Köse’ye destek

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MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 2019 yerel seçim aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Murat Köse'yi konuk etti. Köse, "Mesut başkanımızın 10 yıldır ilçemize yaptığı hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Doğma büyüme bir Mamaklı olarak değişime şahit oldum. Mamak Mesut Bey'le güzel oldu. Bizim de amacımız bu güzelliğin devamı niteliğinde eserleri ilçemize kazandırmak" dedi. 2009'da adaylık sürecinde Murat Köse ile yine Mamak'a hizmet için talip olduklarını kaydeden Başkan Akgül, "Murat kardeşim ile dava arkadaşıyız, hem de 10 yıl önce çıktığımız bu yolda Mamak Belediye Başkanlığına birlikte talip olduk. O zaman görev bize verildiğinde adayımız Murat kardeşim bize destek oldu. Şimdi sıra bizde. Bu kutlu davada kendisinin her daim destekçisi olacağız. Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.