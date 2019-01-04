Bu ligde misafiriz

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in lideri Gençlerbirliği'nin başarılı sol beki Alper Uludağ, geçen sezon şanssız bir şekilde küme düştüklerini, aynı şeyleri bu sezon yaşamak istemediklerini söyledi. O günleri hatırlatan Uludağ,Osmanlıspor maçına gelecek olursak, o maçı ölüm kalım maçı olarak görüyordum. Olmadı, şanssız maçlar da yaşadık. İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar da oldu. Ama toparlanmayı bildik.Arada tartışmıyor muyuz, oluyor ama hiç olmaması daha büyük sorun bence. Sorumluluk alan oyuncu sayısı artınca başarıya yansıdı bu" ifadelerini kullandı.SEZON bittiğindedediğini belirten Uludağ,"Kamp da belli etti aslında bugünkü durumumuzu.Hatırlıyorum, ilk top başı yaptığımız günlerdetesislerde hepimizin morali çok bozuktu. SonraKızılcahamam'da o bunalımı üzerimizden atmayabaşladık. Bolu'da da arkadaşlığımız arttı ve güzelşeyler olacağına inandık. Bolu'da Selçuk Abi, Nobre,Emrullah geldi son bölümde. Bize çok şey kattılar"dedi. Sezonun ilk yarısında beklentileri fazlasıylakarşıladıklarının altını çizen Alper,Ligi şu an benimsedik ama misafirolduğumuzu da herkese kanıtladık. Tekrar çıkıp,aynı hatalara düşmemek için çok çalışıp layık olduğumuzyerde kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.KULÜPTE bir aile ortamı olduğunu belirten Alper Uludağ, "Ben farklı kulüplerde oynadım ama buradaki havayı kolay kolay başka yerde bulamadım. Burada güzel bir aile yapısı var. Futbolcu, personel, teknik ekip, yönetim… Büyük kulüp, güzel şehir… Problemli bir kulüp olsa sahaya mı odaklanacağım, kulüp içindeki saha dışı problemlere mi? Kısa süreli izinlerimiz oluyor, onda da Ankara'da ailemle güzel vakit geçiriyorum. Bunların hepsi başarı ve mutluluk için önemli etkenler" diye konuştu.SEZON öncesi şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Alper Uludağ, "Biz şampiyonluktan aşağısını hiç düşünmedik. Sezon öncesi sorduklarında zor diyebilirdim belki ama hedefimizi biz yine de böyle belirledik. Olabildiğince erken bir şekilde bu hedefi yakalamak istiyoruz. Taraftar, hocalar, oyuncu grubu, personel, altyapı, futbol kamuoyu herkes "Gençlerbirliği şampiyon olur" diyor. Bu çok önemli bir şey. Biz oyunumuzla, takım ruhumuzla bunu herkese kabul ettirdik. Artık Süper Lig'e dönmek için gün sayıyoruz" dedi.