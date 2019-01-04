Bu ligde misafiriz

Spor Toto 1. Lig'in lideri Gençlerbirliği'nin başarılı sol beki Alper Uludağ, geçen sezon şanssız bir şekilde küme düştüklerini, aynı şeyleri bu sezon yaşamak istemediklerini söyledi. O günleri hatırlatan Uludağ, "Galatasaray maçına kadar bir mağlubiyet serimiz vardı. Galatasaray'ı kazanırsak birkaç maç daha seri yapar başarırız diyordum.
Osmanlıspor maçına gelecek olursak, o maçı ölüm kalım maçı olarak görüyordum. Olmadı, şanssız maçlar da yaşadık. İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar da oldu. Ama toparlanmayı bildik. Bu seneyi farklı kılan takım içi bağ, iletişim diyebilirim. Büyüklerin küçüklere karşı olan sevgisi, gençlerin büyüklere olan saygısı.
Arada tartışmıyor muyuz, oluyor ama hiç olmaması daha büyük sorun bence. Sorumluluk alan oyuncu sayısı artınca başarıya yansıdı bu" ifadelerini kullandı. "BU TAKIMI BİZ DÜŞÜRDÜK YİNE BİZ ÇIKARACAĞIZ"
SEZON bittiğinde "Ben burada kalacağım, düştüysek birlikte çıkacağız"
dediğini belirten Uludağ,
"Kamp da belli etti aslında bugünkü durumumuzu.
Hatırlıyorum, ilk top başı yaptığımız günlerde
tesislerde hepimizin morali çok bozuktu. Sonra
Kızılcahamam'da o bunalımı üzerimizden atmaya
başladık. Bolu'da da arkadaşlığımız arttı ve güzel
şeyler olacağına inandık. Bolu'da Selçuk Abi, Nobre,
Emrullah geldi son bölümde. Bize çok şey kattılar"
dedi. Sezonun ilk yarısında beklentileri fazlasıyla
karşıladıklarının altını çizen Alper, "Uzun süre yenilmemezlik serisi, üçüncü sıradaki takım ile 10 puan fark… Özellikle o moral bozukluğu ile başladığımız sezon başından sonra gerçekten önemli veriler bunlar.
Ligi şu an benimsedik ama misafir
olduğumuzu da herkese kanıtladık. Tekrar çıkıp,
aynı hatalara düşmemek için çok çalışıp layık olduğumuz
yerde kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu. ANKARA'DA OLMAK GÜZEL
KULÜPTE bir aile ortamı olduğunu belirten Alper Uludağ, "Ben farklı kulüplerde oynadım ama buradaki havayı kolay kolay başka yerde bulamadım. Burada güzel bir aile yapısı var. Futbolcu, personel, teknik ekip, yönetim… Büyük kulüp, güzel şehir… Problemli bir kulüp olsa sahaya mı odaklanacağım, kulüp içindeki saha dışı problemlere mi? Kısa süreli izinlerimiz oluyor, onda da Ankara'da ailemle güzel vakit geçiriyorum. Bunların hepsi başarı ve mutluluk için önemli etkenler" diye konuştu. "HEDEFİMİZDEN ŞAŞMADIK"
SEZON öncesi şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Alper Uludağ, "Biz şampiyonluktan aşağısını hiç düşünmedik. Sezon öncesi sorduklarında zor diyebilirdim belki ama hedefimizi biz yine de böyle belirledik. Olabildiğince erken bir şekilde bu hedefi yakalamak istiyoruz. Taraftar, hocalar, oyuncu grubu, personel, altyapı, futbol kamuoyu herkes "Gençlerbirliği şampiyon olur" diyor. Bu çok önemli bir şey. Biz oyunumuzla, takım ruhumuzla bunu herkese kabul ettirdik. Artık Süper Lig'e dönmek için gün sayıyoruz" dedi.