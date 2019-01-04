Çankaya niye böyle?

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"nda konuştu. CHP'li belediyeleri eleştiren Erdoğan, "Paraysa, bütçeden bütün belediyelere olduğu gibi eşit koşullarda bunlara da para geliyor. Mesele başka" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, 3 bin 704 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi'nin çok yakında açılacağını ifade ederken Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili de inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi. Ankara'nın savunma sanayisinin de başkenti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da kurulan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk havacılık fabrikasının Şubat ayında faaliyetlerine başlayacağını dile getirdi.ERDOĞAN, "Ankara'ya yüksek hızlı tren garını biz kazandırdık. Başkentray'ı hizmetinize sunduk. Kızılay-Çayyolu, Batıkent- Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını biz yaptık. Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro uzantısının yapımı devam ediyor. 2020 yılına kadar tamamlanıyor. Kuyubaşı-Gar-Kızılay hattında da etüt projesini tamamladık. Ankara-Niğde Otoyolu'nu da 2020 yılında hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.