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Çetin, 15 yılda onlarca projeyi hayata geçirdi

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Çetin, 15 yılda onlarca projeyi hayata geçirdi
2004'TEN beri 'Gönüllere ve dualara talibiz' diyerek onlarca özgün projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hem Pursaklar'ın ilçe olmasını hem de Türkiye'nin tebessüm şehri olmasını sağladı. 2004'ten beri Başkan Selçuk Çetin yönetimindeki Pursaklar Belediyesi, doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında toplumun tüm kesimlerinin gönlüne dokunan özgün projeleri uygulamaya koydu. Eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal işlerde onlarca projeyi hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Hoş Geldin Küçük Hemşehrim, sünnet çocuklarını evlerinde ziyaret, Nezaket Okulları, Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, Gençlik Akademisi, Dede ve Torun Evleri gibi projelerle binlerce insanın gönlüne dokunup tebessüm ettirdi. Mimaride, temizlikte, alt ve üst yapıda da çok sayıda projeyi hayata geçirip şehri yeniden imar eden Pursaklar Belediyesi, yeraltı çöp konteynır uygulaması, 150'yi aşkın park, 600 dönümün üzerinde yeşil alan çalışması, kilometrelerce yeni yol, kaldırım, bordür, Nezaket Okulu binaları, Dede Torun Evleri, kültür merkezleri, muhtarlık hizmet binaları, halı sahalar, spor salonları, hanım evleri, sağlık binaları ilçeyi yaşanabilir bir şehir haline getirdi.
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Çetin, 15 yılda onlarca projeyi hayata geçirdi
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