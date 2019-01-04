Genç akademisyen Ceren Damar Şenel'e acı veda

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Çankaya Üniversitesi hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet(23), 2 Ocak'ta sabah saatlerine yapılan sınavda kopya çekerken İş Hukuku dersi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel(27) tarafından yakalandı. Sınavı iptal edilen gözü dönmüş öğrenci sınav sonrasında Şenel'in odasını bastı. Hocasına emekli özel harekât polisi babasının silahıyla 2 el ateş etti, ardından 10 kez bıçakladı. Olay sonrası arabasına binerek kaçan katil zanlısı 1 saat içinde yakalandı. İfadesinde, tez danışmanı olan Şenel'in kendisine sürekli mobbing uyguladığını iddia eden Hikmet, odaya hocası ile konuşmak için gittiğini öne sürdü. Sınavı iptal olduğu için kendisini terslediğini belirten Hikmet, "Konuşmak için gitmiştim beni tersledi, amacım konuşmaktı, terslemeye devam edince ateş ettim" dedi.Araştırma Görevlisi Şenel için Hukuk Fakültesi önünde tören düzenlendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Şenel'in yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Şenel'in ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Şenel'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü.Şenel'in eşi Levent Şenel ise, "Kendisiyle üç ay evli kaldım. Bu sürede bana çok şey kattı. Asla kandan ve kötülükten yana olmayacağız. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'ye bir ders olur ve sembol olur. Benim eşim bir eğitim şehididir" diye konuştu.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" paylaşımı yapan Çankaya Üniversitesi öğrencisi M. B hakkında soruşturma başlattı.YAKLAŞIK 3 ay önce evlenen öğretim görevlisinin 15 tatilde balayına çıkacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın komşularının kızı olduğunu ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Şenel, dün gözyaşları içinde ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Konuyla ilgili üniversiten yapılan açıklamada, "Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde 1 gün ve Hukuk Fakültemizde 3 gün Senato kararı ile eğitime ara verilmiş, bu tarihlerde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiştir" denildi.