Halkbanklı voleybolcular öğrencilerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

HALKBANK Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti,konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Ankara Bilnet Okulları Yenimahalle Kampüsü'nü ziyaret etti. Mavi-beyazlılar, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.Halkbank Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Volley Bayanlar Kategorisi 1.Etap eşleşmesi birinci maçında bugün THY ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:00'de başlayacak. Maçın rövanşı 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.