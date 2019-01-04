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Halkbanklı voleybolcular öğrencilerle buluştu

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Halkbanklı voleybolcular öğrencilerle buluştu
HALKBANK Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, "Hayatım Spor" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Ankara Bilnet Okulları Yenimahalle Kampüsü'nü ziyaret etti. Mavi-beyazlılar, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Hayat ve spora dair soruları yanıtlayan voleybolcular ve ekip, söyleşinin ardından okul yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi.

BUGÜN RAKİP THY
Halkbank Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Volley Bayanlar Kategorisi 1.Etap eşleşmesi birinci maçında bugün THY ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:00'de başlayacak. Maçın rövanşı 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.
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Halkbanklı voleybolcular öğrencilerle buluştu
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