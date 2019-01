Terzilerden torba mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

Bez torba diktirmeye gelenlerin son günlerde arttığını söyleyen Terzi Aydın Saf, "Eski günlere döndük, geç bile kalındı. Bez torbalar 1983'e kadar vardı. Daha sonra marketler kuruldu, bakkallar bitti. Süpermarketler kuruldu marketler bitti. Her şey teknolojiye döndü. Rahmetli Necmettin Erbakan fileyi çıkarttığı zaman herkes alay ediyordu ama şimdi biz onun buluşuna 25 sene sonra denk geliyoruz. Meclise fileyle gittiği zaman 1978-79 senesiydi. 'Fileci Erbakan' diyorlardı. Şimdi herkes fileye, torbaya geldi. Çok güzel bir uygulama. Her şey sağlık ve çevre için" diye konuştu. 41 yıldır terzilik yapan Saf, siparişlerin gelmeye başladığını söyledi. Saf, "Kumaşını kendisi getirene 5 liradan yapıyoruz. Çok sağlam oluyor. Poşete göre daha sağlam. Kullandıktan sonra da yıka. Yırtılmaz ve sağlam" dedi.Torunuyla birlikte bez torba diktirmeye geldiğini söyleyen Şahin Doğan, "Herkes böyle yapmaya başladı. Pazara, markete alışverişe gidiyorum. Her gittiğim yerde ayrı ayrı poşet parası verirsem ben sonumu göremem. Bez torba satışı da olmadığı için aklımıza böyle bir şey geldi. Poşet memleketimizi kirletiyor. Bu daha sağlıklı oldu. Kumaşlar da böylelikle değerleniyor. Torunuma 'Evde ne kadar bez, kumaş varsa götürüp terzide diktirelim' dedim. Poşete para verip cebime zarar vereceğime, sağlıklı olanı düşündüm" ifadelerini kullandı. Murat Doğan, "Markete gittiğimde poşete 25 kuruş dediler. Şimdi bir de alışveriş yapacağız, poşet parası vermek istemiyoruz. Çok fazla geliyor. Terziye getirdik. Bir yandan da tasarruf yapmış olacağız" diye konuştu.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, ücretli poşet uygulamasıyla ilgili "İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz" dedi. Varır, halktan eleştirilerin yanı sıra olumlu tepkilerin de geldiğini söyledi. Türk milletinin bilinçli bir toplumun olduğunu ifade eden Varır, konunun daha da anlaşılmasıyla tepkilerin giderek azalacağını düşündüğünü aktardı. Ahmet Varır, poşetlerin farklı fiyatlarda satılabileceğini, ancak asgari olarak 25 kuruşa satılması gerektiğini vurguladı.