Uğur Okulları bursluluk sınavı 12-13 Ocak’ta

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak sınav, Türkiye genelinde 12-13 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Bilimsel ve akademik eğitimi ile başarıyı destekleyen Uğur Okulları'nın düzenlediği, öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak Uğur Bursluluk Sınavı yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanma şansı sunuyor. Türkiye genelindeki Uğur Okulları'nda, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. 4, 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 80 dakika. 8, 9 ve 10'ncu sınıf öğrencilerine yönelik sınav 80 sorudan oluşacak. 11'nci sınıf öğrencilerine toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 16 Ocak'ta açıklanacak.