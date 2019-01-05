Atlı cirit müsabakaları başladı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun (TGSDF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Cirit A Grubu müsabakaları dün Ankara'da başladı. 75. Yıl Hipodromu'nda 3 gün sürecek organizasyonda, Uşak Genç Bozkuşlular, Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Can Dadaş Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü takımları yer alıyor. Toplam 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği organizasyonda, birinciler final etabına kalacak. Final etabı karşılaşmaları ise 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Gruplarda Erzurum ile Uşak'tan yedişer, Sivas ve Kocaeli'den ise birer takım bulunuyor.