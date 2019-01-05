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Bakanlar gazetecilere file dağıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı basın mensuplarına file torba hediye etti. Bakan Murat Kurum, naylon poşet kullanımının 4 günde yüzde 50 azaldığını söyledi

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Bakanlar gazetecilere file dağıttı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli plastik poşet uygulamasıyla 4 günde, kullanımda yüzde 50 azalma olduğunu söyledi. Bakan Kurum, buradan elde edilecek gelirin, atıkların geri toplanmasında kullanılacağını kaydederek, "Derdimiz para kazanmak değil, çevreye olan tahribatı en aza indirmek" dedi. Ankara Sanayi Odası'nda, 'Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Plastik poşetlerin parayla satılmasında amacın gelir elde etmek olmadığını kaydeden Bakan Kurum, "Plastik poşetlerden 25 kuruş alıyoruz. 10 kuruşu üretim maliyeti. 15 kuruşunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu atıkların geri toplanması, çevreye ve doğaya olan hizmetlerin aktarılması amacında bir kaynak olarak kullanacak. Dolayısıyla bu atıkların toplanması suretiyle bu kaynak kullanılmış olacak. Buradan bir gelirimiz söz konusu değil. Derdimiz para kazanmak değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek. Bu sayede gelecek nesillerimize temiz bir dünya, çevre bırakmak" diye konuştu. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında, plastiğin zararlarına dikkat çekerek, "Şunun farkında olmamız lazım. Artık yediğimiz ürünlerin içinde plastik var. Nasıl bir zarar oluşturduğu bilimsel olarak tanımlanamamış durumda. Gelecek nesillerimizi düşünüyorsak çocuklarımızın yaşayacağı dünya bırakmak istiyorsak bu konuda duyarlılığı en üst seviyede göstermemiz lazım" diye konuştu. Kurum ile Varank toplantı sonrası basın mensuplarına file dağıttı.
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Bakanlar gazetecilere file dağıttı
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