Başkan Adayı Oğuz gençlerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçedeki gençlerle bir araya geldi. Ertürk belediye başkanlığı süresince gençleri katılımcı yönetim anlayışlarının merkezine koyduklarını söylerken, Oğuz da 31 Mart seçimlerinde gençlerden destek istedi. Serhat Oğuz, Kahramankazan'da yıllarca öğretmenlik ve son olarak da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığını ifade ederek, "Çalışma hayatım boyunca öğrencilerimle hep iç içe oldum. Onlardan aldığım enerji ve azimle çalışmalarımı sürdürdüm. İnşallah 31 Mart'ta göreve geldiğimizde gençliğe yönelik projeleriyle adından söz ettiren Kahramankazanımızda bu projelerimizi daha da geliştirerek artıracağız, bu alanda önemli projeler üretmeye devam edeceğiz. Siz sevgili gençlerin 31 Mart'ta desteğinizi istiyorum. İlçemizi siz genç kardeşlerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.