Boş koltuk kalmasın

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 1 yıllık aranın ardından fırtına gibi dönen Türk Telekom'un koçu Burak Gören başarılarının sırrının takım oyununda yattığını söylerken,Ligde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'e karşı aldığımız yenilgiler normaldi, sadece Büyükçekmece maçını kötü oynatarak kaybettik. İyi bir günümüzde değildik.Yerli kadrosunun büyük bölümü geçen sezonki kadromuzda da vardı ancak yabancıların katılımı ile doğal olarakKenny Gabriel, Panathinaikos'tan 2 sene oynamadan geldi ve kötü başladı, ayrıca dizinde sakatlık vardı. Milli Takım arasında dinlenme olanağı buldu ve performansı yükseldi.Biz ne yaptıysak ya da yapacaksak takım olgusunda kararlıyız.Şimdi bizde de yüksek skorla oynuyor ama düzen içinde atıyor.Ankara'da yetişen birisi olarak Türk Telekom'un salonu tıka basa doldurduğu günler gözümün önünde. Hem peş peşe gelen galibiyetler hem tribünlerin hoşuna giden oyun sayesinde İBB maçını 5 bin kişiye oynadık, Galatasaray maçına 7-8 bin kişi geldi. Umarım ligin ikinci yarısında ve play-off'larda boş koltuk kalmaz.Ligin ikinci yarısında ayaklarımızın üzerinde sağlam basarak. mevcut pozisyonu korumak istiyoruz. Ligi iyi bir yerde bitirdikten sonra yeni hedeflerimizi belirleriz.Kadınlar Eurocup'taki temsilcilerimizden BOTAŞ play-off ilk maçında deplasmanda MBA Moskova'ya 77-76 yenilmesine rağmen TOP 16'ya kalmak için avantaj sağladı. Başkent temsilcisi gelecek hafta sahasında oynayacağı rövanşı 2 farkla kazandığı taktirde turu geçecek ve son 16 takım arasına adını yazdıracak.