Stancu geri dönüyor

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider kapatan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri Bursaspor'dan ayrılan Rumen golcü Bogdan Stancu ile anlaşmalarında sadece ufak detayların kaldığını söyledi. Bir santrfor transfer etmek istediklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, daha önce de Gençlerbirliği forması giymiş olan Rumen golcünün transferinde sona yaklaştıklarını açıkladı. "HAVAYI BOZMAM"
"ÇALIŞMALARIMIZ son hız sürüyor" diyen Sözeri, "Takımımıza katkı verecek nokta bir transfer olsun istiyoruz. Çünkü 41 puanı yapan bir oyuncu grubu var. Bu takıma oyuncu dahil etmek de pek kolay değil. Çok iyi giden bir takıma 3-4 oyuncu katarsanız, o takımı güçlü hale getirmezsiniz, zayıflatırsınız. Dikkatli olmalıyız"
diye konuştu. UFAK DETAYLAR KALDI
ERKAN Sözeri, "Stancu ismi zaten ayyuka çıktı. Stancu da bizi çok istiyor. Stancu'da sadece ufak detaylar kaldı diye düşünüyorum. Stancu ile daha önce de çalıştım.
Oyuncu karakteri, yaş ve seneye de Süper Lig'de devam edecek oyuncu profili olarak takımımıza uygun diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı. ERZURUMSPOR İDDİASI
G.BIRLIĞI'NIN görüşmelerde sona yaklaştığı Stancu için Erzurumspor da devreye girdi. Dadaşların golcü oyuncu için 6 aylık sözleşme teklif ettiği ve Antalya kampına davet ettiği iddia edildi.