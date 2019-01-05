Stancu geri dönüyor

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Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider kapatan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri Bursaspor'dan ayrılan Rumen golcü Bogdan Stancu ile anlaşmalarında sadece ufak detayların kaldığını söyledi. Bir santrfor transfer etmek istediklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, daha önce de Gençlerbirliği forması giymiş olan Rumen golcünün transferinde sona yaklaştıklarını açıkladı."ÇALIŞMALARIMIZ son hız sürüyor" diyen Sözeri,diye konuştu.ERKAN Sözeri, "Stancu ismi zaten ayyuka çıktı. Stancu da bizi çok istiyor.Oyuncu karakteri, yaş ve seneye de Süper Lig'de devam edecek oyuncu profili olarak takımımıza uygun diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.G.BIRLIĞI'NIN görüşmelerde sona yaklaştığı Stancu için Erzurumspor da devreye girdi. Dadaşların golcü oyuncu için 6 aylık sözleşme teklif ettiği ve Antalya kampına davet ettiği iddia edildi.