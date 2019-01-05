Üniversite siber saldırıları püskürttü

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Üniversitesi, 2018'de yaklaşık 200 bin siber saldırıyı engelledi. Saldırıların büyük çoğunluğu, dünyada siber saldırganların en yaygın kullandığı yöntem olan e-postalar aracılığıyla yapıldı. Dünyada insanlar ve kurumların büyük çoğunluğu, siber uzayı oluşturan internet ve diğer iletişim ağları üzerindeki bilgi ve hizmetleri kullanıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler, sağladığı olanak ve kolaylıkların yanı sıra olmazsa olmaz önlemleri de beraberinde getiriyor. Burada başlıca atılması gereken adım ise siber güvenlik olarak karşımıza çıkıyor. Siber saldırıların dikkat çektiği adres bu kez Ankara Üniversitesi oldu. Siber güvenliğin sağlanması, bilgi ve iletişim altyapısının özellikle de internetin sürekli ve güvenli şekilde çalışmasına büyük önem verdiğini gösteren Ankara Üniversitesi, 2018'de adeta 'rekor' denilebilecek siber tehditlerle yüzleşti. Ankara Üniversitesi, 2018'de yaklaşık 200 bin kez siber saldırıya maruz kaldı. Üniversite, bu saldırıları başarıyla püskürttü.